«Надежда не умирает»: Савченко вышла на связь из кустов калины и сообщила, что ещё жива
Лётчица ВСУ Надежда Савченко записала видеообращение после слухов о гибели
Украинская лётчица Надежда Савченко записала видеообращение, в котором опровергла слухи о своей гибели. Запись, если верить её словам, была сделана на передовой, где военнослужащая подчеркнула, что жива, полна решимости продолжать борьбу.
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«Надежда не умирает», — заявила она, пожелав украинцам победы.
Ранее военкоры сообщили, что в зоне СВО, возможно, уничтожена известная украинская нацистка Надежда Савченко. Источники информировали, что она якобы попала под удар супербомбы ФАБ-3000, нанесённый по штабу 112-й бригады ТрО ВСУ.
«Страна.ua»