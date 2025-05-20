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Регион
20 мая, 10:25
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«Надежда не умирает»: Савченко вышла на связь из кустов калины и сообщила, что ещё жива

Лётчица ВСУ Надежда Савченко записала видеообращение после слухов о гибели

Украинская лётчица Надежда Савченко записала видеообращение, в котором опровергла слухи о своей гибели. Запись, если верить её словам, была сделана на передовой, где военнослужащая подчеркнула, что жива, полна решимости продолжать борьбу.

Видео © «Страна.ua»

«Надежда не умирает», — заявила она, пожелав украинцам победы.

Возмездие или прятки: Что произошло с пилотом и командиром ВСУ Надеждой Савченко
Возмездие или прятки: Что произошло с пилотом и командиром ВСУ Надеждой Савченко

Ранее военкоры сообщили, что в зоне СВО, возможно, уничтожена известная украинская нацистка Надежда Савченко. Источники информировали, что она якобы попала под удар супербомбы ФАБ-3000, нанесённый по штабу 112-й бригады ТрО ВСУ.

Обложка ©

«Страна.ua»

Марина Фещенко
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