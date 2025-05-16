Возмездие или прятки: Что произошло с пилотом и командиром ВСУ Надеждой Савченко Российские военкоры сообщили, что в зоне СВО, возможно, уничтожена известная украинская нацистка Надежда Савченко. Она попала под удар супербомбы ФАБ-3000, нанесённый по штабу 112-й бригады ТрО ВСУ. Где в последнее время пряталась Савченко и чем занималась? 15 мая, 21:15 Надежда Савченко. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Андрей Иволгин

Где ФАБы могли «достать» Савченко

Официальные украинские источники пока не подтверждают информацию о ликвидации Надежды Савченко. Район гибели не уточняется, однако известно, что как минимум осенью прошлого года 131-й батальон бригады, в котором Савченко командовала одной из рот, воевал под Купянском (Харьковская область). Судя по сообщениям российских источников, в последнее время ФАБ-3000 на город падали — 4 мая там был уничтожен командный пункт, днём ранее бомба разнесла пункт временной дислокации ВСУ.

13 мая в российских соцсетях и СМИ появилась видеозапись удара бомбой ФАБ-3000 по учебному центру ВСУ в посёлке Садовод Харьковской области. Это в 27 километрах к северу от Купянска. Известно, что в окрестностях подобных пунктов подготовки много — там, в частности, готовили штурмовиков для атак на Курскую область. Впрочем, когда именно там был нанесён удар и был ли среди учебных лагерей штаб 112-й бригады, не уточняется.

Кадр запуска ФАБ с борта российского самолёта. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Впрочем, сама Савченко могла быть и на другом участке фронта — под Покровском. Этот вывод можно сделать из скандального заявления депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, которую в стране считают рупором главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Осенью всё того же прошлого года она обвинила Савченко в том, что, дескать, из-за неё посыпался фронт на Покровском направлении.

— Именно её самовольный и неожиданный приказ на отступление подразделения вызвал эффект домино прорыва в Очеретине, запустившего каскадные процессы формирования наступления русских на Покровск. Обратите внимание на рацию, которую использует Савченко, — это именно тот вариант, который легко прослушивается россиянами, — написала Безуглая у себя в соцсетях.

Справедливости ради, под Покровск ФАБы сейчас прилетают почти в промышленном количестве. В соцсетях можно увидеть десятки видео с прилётами планирующих бомб. Среди них есть и ФАБ-3000. Впрочем, даты их съёмки удалённо определить практически невозможно.

Без шансов на выживание

При этом аккаунт вэсэушницы в одной из соцсетей «оживал» 11 мая — в день её рождения. В 11:45 на её странице появилась благодарность школьникам одного из лицеев Житомирской области за собранные средства на закупку антенн РЭБ для подразделения, которым командует Надежда Савченко. Сейчас её подписчики активно оставляют комментарии под этим постом с просьбой опровергнуть сообщение. Реакция пока не последовала.

Если Надежда Савченко всё же была в тот момент где-то в районе поражения ФАБами, вероятность того, что она могла выжить, не слишком высока — взрывная волна накрывает площадь почти восемь гектаров, в радиусе полукилометра от эпицентра взрыва самые минимальные последствия для организма — тяжёлая контузия.

11 мая Надежда Савченко ещё могла быть жива. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Savchenko.Nadiia

Но это, так сказать, в «идеальных условиях», в реальности к ударной волне также нужно прибавить разлетающийся рой обломков всего, что оказалось на месте падения, — куски железобетона, кирпичи, остатки металлических конструкций, детонирующие боеприпасы, если они были рядом.

Как долго украинским фанатам ждать реакции Надежды Савченко на сообщение о её уничтожении — вопрос открытый. Помилованная Россией убийца журналистов и бывший народный депутат Украины в последние годы в соцсетях предпочитает не отсвечивать. В том же Facebook* предпоследнее сообщение датировано аж осенью прошлого года. Instagram* «замолчал» ещё в 2022 году. Она уже давно прячется от своих недругов.

От кого Савченко пряталась на фронте

Скорее всего, дело в характере самой нацистки. Пока Савченко отбывала срок в России за убийство российских журналистов, на Украине она стала практически национальной героиней. Весной 2016 года, когда её обменяли на двух российских граждан и нацистка прилетела в Киев, в аэропорту её встречал с хлебом и солью весь украинский политикум во главе с тогдашним президентом Петром Порошенко**.

Ей дали Героя Украины и ещё с десяток различных наград, сделали депутатом Верховной рады, однако в ответ вчерашняя политузница быстро испортила отношения со всеми своими благодетелями, стала предъявлять претензии на президентство и в итоге даже собралась взорвать Раду и расстрелять её депутатов.

Уже в марте 2018 года депутатку обвинили в посягательстве на свержение конституционного строя, с неё сняли депутатскую неприкосновенность и задержали. Возбуждённое уголовное дело приостановили лишь после того, как она мобилизовалась в воинскую часть территориальной обороны Деснянского района Киева. 22 февраля 2022 года на своей странице в соцсетях она написала: «Рации Motorola DP4800E очень нужны теробороне Троещины!»

Надежда Савченко побывала и в российском, и в украинском судах. Фото © ТАСС / Пётр Сивков

После этого сведения о службе Савченко стали обрывочными — несостоявшаяся террористка, несмотря на эпизодические появления в соцсетях, тщательно скрывала своё местоположение и перед тем, как включить видеокамеру, даже снимала все знаки различия с обмундирования. Сама военная такой подход объясняла мерами предосторожности из-за «повышенного внимания со стороны россиян». Однако, возможно, охотиться на неё могут даже собственные сограждане.

Похоже, окружение Зеленского не любит скандалистку так же, как и команда Порошенко**. Возможно, потому, что Савченко последовательно демонстрирует, что для неё отсутствуют какие-либо авторитеты в системе украинской власти, а также что расправляться с представителями элитных кругов она может радикально. Если помножить это на политические и даже президентские амбиции нацистки, получится взрывоопасная смесь для любой власти.

* Часть компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России. ** Внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

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Авторы Евгений Кузнецов