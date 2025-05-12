Боевые рилсы: Зачем Анастасия Муцей и другие украинские инстатёлки зачастили на фронт В Незалежной тренд на тусовки в боевой зоне стал по-настоящему массовым. Девушки едут под видом волонтёров и парамедиков, постят в Сети «героические» фотки, торгуют нацистским мерчем, зарабатывают деньги. Типичный пример — Анастасия Муцей и Кети Веклич. Как они живут? 11 мая, 21:15 Анастасия Муцей. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anastasia_mutsey

До СВО многие из них, судя по аккаунтам, работали мелкими менеджерами, маникюрщицами, парикмахерами. Жили в простых панельках, а из досуга — шашлыки с друзьями на Днепре и иногда бюджетные поездки в Турцию. Сейчас же за ними следит украинская пресса, они регулярно раздают интервью журналистам и блогерам, а параллельно собирают донаты «на армию» и продают различные товары у себя в аккаунтах, в которых теперь появились фотки из роскошных европейских и дубайских отелей. Война сделала их богатыми и знаменитыми, поэтому вопрос, хотят ли эти люди её завершения, — риторический.

Почём тактический хипсит для ВСУ

В украинском сегменте соцсетей молодая мама рекламирует хипсит для ношения грудничков. Хипсит не простой, а тактический — в стиле милитари, со множеством ячеек и крючков для крепления разных аксессуаров типа кружки, фонарика, ножа и прочих мелочей военного назначения — в Киеве сейчас так модно. Смотрится эффектно, но на деле малоэффективно — вряд ли кому-то придёт в голову воевать на передовой с детьми на груди.

Впрочем, модель из ролика об этом, похоже, не думает — её задача продать товар впечатлительным мамашкам. Девушку в кадре зовут Анастасия Муцей, ей 26 лет, она сама мамой стала всего 4 месяца назад.

До беременности (да и часть её) Муцей много времени проводила среди военных — девушка, по её же словам, с первых дней СВО отчаянно обивала пороги военкоматов «в попытках попасть на войну». В итоге попала парамедиком в «Азов»*.

Хипсит Анастасия Муцей рекламирует на своей просторной и очень современной кухне. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anastasia_mutsey

С тех пор служит странно, будто бы наездами, и в каждый такой «заезд» делает множество «себяшек» на фоне войны. При этом парамедик, чьи инструменты шприцы, бинты, жгуты и таблетки, в аккаунте публикует исключительно «героические» снимки — стреляет во врага из пистолетов, автоматов, пулемётов, позирует на фоне бронемашин, с сигареткой в окопах, на допросах пленных. Форма всегда чистая и, кажется, даже не помята в боях. На голове шлем с прикреплённым к нему прибором ночного видения — идеальный «парамедик».

В рекламе хипсита на плече Анастасии Муцей красуется шеврон Интернационального легиона Kenobi's Death Korps. В нём служит отец её ребёнка, он заместитель командира 1-го пехотного батальона легиона — 30-летний уроженец Львова Ян-Евгений Фидря с позывным «Кеноби». Пара состоит в незарегистрированных отношениях.

Как и боевая подруга, на Украине он тоже медийно известен. В различных интервью нацист утверждает, что «мира [в Незалежной] не будет, пока существует Россия», и сетует, что за годы боевых действий «люди [украинцы] кончаются». Это может привести к страшному лично для него финалу — «конфликт будет заморожен». Помимо политики Фидря не забывает и про бизнес — у него тоже есть инстаграм** и он тоже ненавязчиво рекламирует разные худи и толстовки с оригинальным принтом.

Ян-Евгений Фидря. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mr.korimori

Откуда на войне появляются «новые украинцы»

Та же Муцей кроме хипсита вовсю торгует мерчем «Азова»* и разной сувениркой. При этом давит на жалость потенциальных покупателей, утверждая, что дизайн продукции, дескать, разработал очень светлый человек — один из её павших «побратимов». У вэсэушницы развитый блог в Инстаграме**, на который подписано почти 90 тыс. человек. Ещё один аккаунт — вспомогательный, через него блогерша принимает заказы, обсуждает условия размещения и публикует образцы рекламных постов. С недавнего времени в рекламном бизнесе участвует и сын.

Впрочем, у Муцей есть ещё одна статья доходов: у вчерашнего SMM-менеджера из небольшой киевской компании есть сестра, живущая в Голландии и владеющая волонтёрским фондом «Паруса свободы». Под этой крышей сёстры занимаются закупкой автомобилей для ВСУ в Европе и перегонкой их в Незалежную.

При этом на фоне своей прилично выглядящей квартиры с современным дизайнерским ремонтом, загородного дома с панорамными окнами, террасой и камином, регулярных зарубежных поездок, на фоне дорогостоящих профессиональных студийных фотосессий Муцей периодически жалуется подписчикам, что ей дома нечего есть, она очень устаёт и даже перестала ощущать себя сексуальной.







У вэсэушницы есть боевая подруга — Кети Веклич, с которой они часто фотографируются вместе в военной форме, с автоматами и побратимами. В Иностранный легион русофобка приехала воевать из Грузии. В соцсетях истории девушек выглядят необычайно схоже: Веклич, как и Анастасия Муцей, также присмотрела себе мужчину, за которого вышла замуж летом 2023 года. Её контент в Инстаграме** мало чем отличается от содержимого аккаунта подруги, лишь с поправкой на то, что пока у неё нет детей.

Среди фотографий из параллельной — «мирной жизни» — топовый внедорожник BMW X6, дорогие рестораны, поездки по Европе, а под Новый 2025 год девушка устроила себе настоящий тур по США. Среди своей 41 тысячи подписчиков она продаёт как украинский, так и грузинский мерч.

Ранее Life.ru уже рассказывал о том, как украинки пиарятся на войне и даже смерти своих близких ради донатов. Например, активно собирает деньги Алина Михайлова, подруга уничтоженного нациста Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи). Его имя на Украине успешно помогает сборам, благодаря которым она съехала из студенческой общаги в добротную квартиру в киевской новостройке, а также стала владелицей участка в престижном районе Киевской области.







Постоянными сборами промышляла и забитая насмерть собственными же сослуживцами бывший личный стилист Владимира Зеленского Шура Рязанцева с позывным Ялта. Согласно одной из версий убийства вэсэушницы, через свои аккаунты в соцсетях Ялта собирала сотни тысяч гривен (до миллионов рублей по курсу) и могла не поделиться с «побратимами».

* По решению Росфинмониторинга входит в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. ** Часть компании Meta, признанной экстремистской организацией.

Авторы Евгений Кузнецов