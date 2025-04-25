Потрёпанная краля. Что известно о нацистке Пташке, ставшей для Запада лицом «Азовстали» Зазноба украинских нацистов — Катерина Пташка Полищук — после освобождения из российского плена вернулась на фронт, набрала вес и подурнела. Сейчас она находится в штурмовой бригаде ВСУ на Покровском направлении. Как она живёт? 9566 9566 Ранее хайповая украинская нацистка Пташка уже не так интересна СМИ. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Егор Алеев, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ptashka_from_azovstal

Как Пташка вырвалась на свободу

Катерина Пташка Полищук — та самая нацистка с мариупольского завода «Азовсталь», которая в начале СВО на камеру проклинала русских и пела оды Мазепе с Бандерой. Из-за милой внешности и юного возраста (тогда ей был 21 год) она сразу стала популярной в западных СМИ. Её называли ангелочком и символом украинского сопротивления.

Наши войска тогда взяли Пташку и других видных азовцев* в плен, но военного трибунала, несмотря на их преступления, не случилось. Лидеров «Азова»* обменяли на Виктора Медведчука, какое-то время они находились в Турции под поручительством Реджепа Тайипа Эрдогана и впоследствии были им отпущены.

Видео © Telegram / Андрій Білецький

Как выяснил Life.ru, Катерина Полищук освободилась ещё раньше. Она пробыла в российском плену менее полугода и, минуя Турцию, вернулась на Украину в сентябре 2022 года. Киев и его западные союзники попытались сделать из неё звезду.

Сначала Пташку протолкнули в суперфинал популярного украинского телешоу «Голос страны». На Новый год ей доверили исполнить на Софийской площади песню «Ой, у лузі червона калина» — это гимн австро-венгерских украинцев, сражавшихся против России в Первую мировую войну, позже ставший гимном бандеровцев. Пение Пташки транслировали на федеральных каналах.

Девушка получила награду Forbes как «лицо будущего», как одна из «30 самых перспективных молодых людей мира». Потом она поехала в составе дипломатической делегации гастролировать по Евросоюзу, Британии и США с выдуманными байками про страшных русских в Мариуполе. Как известно, этот вернувшийся в состав России город сейчас ударными темпами отстраивается и становится краше, чем был.

Как от Пташки ушла слава

В середине 2023 года журналисты потеряли интерес к Катерине Полищук. Это можно легко проверить по ленте новостей в западной и украинской прессе. Она просто пропала из повестки. Дело в том, что она набрала лишний вес и потеряла свою милую внешность. Теперь Пташка плохо смотрится в кадре и не нужна пропагандистам.











Став никому не нужной в тылу, Катерина Полищук вернулась на фронт, заключив контракт с 59-й штурмовой бригадой ВСУ. Как девушка ни старалась, журналисты проигнорировали её порыв и не написали об этом. О ней вспомнили лишь через год, причём случайно, когда подразделения бригады пытались (безуспешно) удержать Первомайское и Авдеевку. На пресс-конференцию Пташку как помощницу прихватил с собой комбат Максим Кондор Богачук. Говорил в основном он. Но она тоже успела вставить свои пять копеек.

Сначала Полищук сказала то, что хочет Киев. Мол, ВСУ нужно ещё больше людей, а к бойцам они якобы относятся бережно. Но дальше она проговорилась.

— Для меня даже не стоял вопрос, возвращаться ли на фронт к выполнению боевых задач. Я этот гражданский мир... знаете, что с ним делала. Ну это просто капец. Никакого уважения к военным, — выдала Полищук.

Наверняка она предпочла бы и дальше гастролировать по Западу, но фактура уже не та.

Чем занимается на фронте Полищук

До плена Катерина Полищук называла себя парамедиком. Впрочем, по материалам российского следствия, её учётная военная специальность — снайпер. Есть данные, что она убивала жителей Мариуполя, когда они выходили из домов за водой или к пунктам раздачи хлеба. Азовцы* тогда надеялись сделать в Мариуполе такую же инсценировку, как в Буче.

Полищук прослужила всего лишь полгода, а потом разорвала контракт. Теперь она волонтёр при 59-й бригаде. И не просто волонтёр, она собирает и осваивает средства на покупку дронов для батальона БПЛА «Хищники высот» — это подразделение попортило нашим немало крови на Красноармейском направлении. Во многом благодаря усилиям «Хищников» ВСУ пока удаётся удерживать Красноармейск (Покровск). За этот стратегически важный для обеих армий город прямо сейчас идут ожесточённые бои. Так что Пташка может скоро вновь оказаться в плену.

Батальон «Хищники высот» благодарит Пташку за дроны. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ptashka_from_azovstal

Как Пташка стала нацисткой

Катерина Полищук появилась на свет в тернопольском селе Сосновка. Школьницей посещала пресловутую Школу нациократии. Что это такое, в своё время объяснил Андрей Билецкий, сооснователь экстремистской организации «Азов»*.

— По форме это еженедельные лекции или дискуссии по идеологическим темам: национальной экономике, расовому вопросу и антропологии. Также ученики регулярно вывозятся на сборы и силовые мероприятия. Ещё их учат ораторскому искусству. Курирует каждую молодёжную ячейку специально отобранный старшина, — рассказал боевик.

Старшиной для Екатерины Полищук стал некий Владислав Доцент Дутчак — историк, который пытается представить Запорожскую Сечь XVI века как демократическую прото-Украину. Почти все его подопечные впоследствии присоединились к «Азову»*.

С таким наставником Пташка нашила себе шеврон с символикой «СС» уже в 12 лет. А спустя год она присоединилась к Майдану, где метала коктейли Молотова в «ватников».

Екатерина Пташка Полищук на националистическом митинге. Фото © ukr.net

Следующие несколько лет Полищук жила обычной жизнью. Встречалась с парнями, работала официанткой «Бухта-бара» в Тернополе, трудилась администратором в киевской мотошколе Riders, училась на заочке Тернопольского художественного профессионального колледжа по специальности «Академический вокал».

Когда началась СВО, старшина по Школе нациократии позвал её на фронт. Так Полищук записалась в «Азов»* и оказалась на мариупольском заводе «Азовсталь».

Пташка выросла без отца. Её мать трудится бухгалтером в Управлении Государственной казначейской службы в Шумском районе Тернопольской области. Есть ещё брат, который служит в ВСУ.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

Авторы Пётр Егоров