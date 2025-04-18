Демон с кисточкой: Как украинская художница Маргарита Половинко стала карателем «Азова» На днях Украина оплакивала ликвидированную ВС РФ «художницу» и «волонтёрку» Маргариту Половинко, которая на самом деле оказалась беспощадным боевиком батальона нацистов «Азов»*. Что о ней известно? 10729 10729 Маргарита Половинко — художница и боевик «Азова»*. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / leolintang, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pnk.group, © saatchiart.com

Как ВС РФ уничтожили Маргариту Половинко

В начале апреля украинские СМИ выпустили более 100 публикаций о гибели в зоне проведения СВО 31-летней криворожанки Маргариты Половинко. Дескать, русские убили «талантливую художницу», «волонтёра», «парамедика» и просто «светлого человека», спасавшего жизни раненых украинских вояк. Правда, об обстоятельствах смерти землячки Владимира Зеленского тамошняя пресса сообщила уклончиво: «при выполнении боевого задания».

На самом деле Половинко служила во втором механизированном батальоне 3-й отдельной штурмовой бригады нацистского военного образования «Азов»*. И вовсе не парамедиком, а оператором БПЛА, массовое применение которых в зоне проведения СВО, как говорят военные эксперты, является основной причиной потерь сторон в технике и живой силе. Именно поэтому к настоящему времени все дроноводы являются источником главной опасности на поле боя и, соответственно, приоритетной целью. И особенно если они нацисты из «Азова»*.

Позицию Половинко обнаружили и накрыли FPV-дроном российские специалисты в районе пгт Боровая в Харьковской области. Это в 38 километрах к югу от Купянска и в 32 километрах северо-восточнее Изюма — здесь идёт масштабное наступление войск России и тяжёлые кровопролитные бои. Как написал в соцсетях кто-то из её «побратимов» из 3-й ОШБр, вэсэушница погибла с оружием в руках. То есть по факту прямо во время охоты на наших парней. По его же словам, шансов выжить у неё во время атаки боевого беспилотника не было.





Как художница превратилась в нацистку

Половинко родилась в Кривом Роге в 1994 году, после школы уехала в областной центр — Днепропетровск, где училась в театрально-художественном колледже. После этого уехала в Киев — и там в 2019 году завершила обучение в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры (НАОМА) по специальности «станковая живопись».

Похоже, жизнь на криворожской окраине внесла свои коррективы в мировосприятие юной художницы — по свидетельствам друзей, девушка была впечатлительной, у неё случались панические атаки, из-за этого она часто резала себе руки и рисовала кровью картинки на тему смерти.

После выпуска из НАОМА Половинко нигде не могла найти работу. В Интернете пыталась продавать свои картины, которых к моменту начала СВО успела написать всего семь. Заводила аккаунты на различных, в том числе и иностранных, площадках, где предлагают свои услуги репетиторы, однако большого успеха, похоже, так и не добилась. Заработки были эпизодическими, постоянной работы не было.











С началом СВО Половинко пошла в волонтёры, а позже действительно занималась эвакуацией раненых — на специальном транспорте. Однако уже в конце декабря 2024 года примкнула к «Азову»*. Возможно, нестабильная в плане психики особа была очарована тёмной нацистской эстетикой подразделения со всеми его пафосными ночными сборами, факельными шествиями, чествованиями «дней мёртвых» и прочей героикой современного неоязычества.

С момента вступления в «Азов»* в соцсетях Половинко стала активно собирать донаты. Суммы сборов были приличными — от полумиллиона до миллиона гривен (от 1 до 2 млн рублей по курсу). Информацию о них нацистке помогали распространять по соцсетям её друзья-художники.

Закономерным итогом этого выбора стала смерть — «на нуле» Маргарита Половинко прожила всего чуть больше трёх месяцев. Хоронили её в родном Кривом Роге со всем пафосом, присущим «Азову»*: на центральной городской аллее под зигование, нацистские речёвки и салют из автоматов. Гроб ликвидированной нацистки украсил «волчий крюк» — нацистский символ ещё гитлеровских времён, перекочевавший в официальную символику «Азова»*. «Побратимы» демонстративно скорбели над телом и бросали в яму горсти земли. Впрочем, присутствующих на почти официальном мероприятии, которое анонсировали все местные СМИ, было совсем немного.









Как на Украине заманивают женщин в ВСУ

Life.ru уже писал, что катастрофический для ВСУ дефицит личного состава режим Зеленского пытается восполнить за счёт студентов (пока ещё добровольно) и женщин. Последних на фронт в том числе заманивают служить как раз операторами БПЛА — при этом им обещают службу в удалённом режиме. Дескать, управлять беспилотниками можно из офиса, а выносить их на старт на фронте будут военнослужащие-мужчины. Кроме того, используется ещё один рабочий трюк — украинкам обещают возможность отомстить за смерть своих близких.

Такой подход приносит свои плоды. По данным Министерства обороны Украины, на 1 января 2025 года в рядах вооружённых сил страны служило более 70 тысяч женщин, что на 20% больше, чем в 2022 году, и при этом динамика роста числа мобилизованных украинок сохраняется.

Из ныне служащих 20 тысяч женщин работают на боевых должностях, а на передовой находятся около 5,5 тысячи. Зачастую из них формируются полностью женские боевые подразделения, которые бросаются на штурмы российских позиций, где украинки гибнут сразу десятками.

При этом в украинской армии остро стоит вопрос с насилием над женщинами со стороны их сослуживцев-мужчин. По данным местных правозащитных организаций, в ВСУ от него погибает каждая четвёртая служащая. По этим фактам большинство служивых украинок боятся обращаться в компетентные структуры — в том числе из-за запугивания. А из тех дел, что всё же попадают на стол к следователям, рассматриваются десятки, а до суда доходят считаные единицы.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России.

Авторы Евгений Кузнецов