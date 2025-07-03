Вместе с полковником ВСУ Захаревичем был ликвидирован его зам Дмитрий Романюк
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /Егор Фирсов
В результате российского ракетного удара по штабу 110-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины погиб не только комбриг Сергей Захаревич, но и его заместитель майор Дмитрий Романюк. Об этом сообщил экс-нардеп Егор Фирсов.
Тело Романюка было найдено сегодня.
Напомним, ракетный удар по штабу бригады был нанесён 1 июля. После этого заявили о гибели полковника Сергея Захаревича, командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Как сообщают военкоры, 110-я ОМБр воюет недалеко от границы Днепропетровской области.