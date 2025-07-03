Вместе с полковником ВСУ Захаревичем был ликвидирован его зам Дмитрий Романюк

В результате российского ракетного удара по штабу 110-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины погиб не только комбриг Сергей Захаревич, но и его заместитель майор Дмитрий Романюк. Об этом сообщил экс-нардеп Егор Фирсов.