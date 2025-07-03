Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 10:25

Вместе с полковником ВСУ Захаревичем был ликвидирован его зам Дмитрий Романюк

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /Егор Фирсов

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /Егор Фирсов

В результате российского ракетного удара по штабу 110-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины погиб не только комбриг Сергей Захаревич, но и его заместитель майор Дмитрий Романюк. Об этом сообщил экс-нардеп Егор Фирсов.

Тело Романюка было найдено сегодня.

Сырский запретил палаточные лагеря для военных после прилётов по учебным центрам
Сырский запретил палаточные лагеря для военных после прилётов по учебным центрам

Напомним, ракетный удар по штабу бригады был нанесён 1 июля. После этого заявили о гибели полковника Сергея Захаревича, командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Как сообщают военкоры, 110-я ОМБр воюет недалеко от границы Днепропетровской области.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar