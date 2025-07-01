Сырский запретил палаточные лагеря для военных после прилётов по учебным центрам

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после ряда успешных атак ВС РФ на учебные центры ввёл запрет на концентрацию войск и техники, а также на развёртывание палаточных лагерей. Об этом стало известно по итогам проведённого им служебного совещания, которое было посвящено вопросам подготовки и безопасности.