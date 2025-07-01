Сырский запретил палаточные лагеря для военных после прилётов по учебным центрам
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после ряда успешных атак ВС РФ на учебные центры ввёл запрет на концентрацию войск и техники, а также на развёртывание палаточных лагерей. Об этом стало известно по итогам проведённого им служебного совещания, которое было посвящено вопросам подготовки и безопасности.
Кроме того, срок базовой подготовки увеличат на два дня — до 51, чтобы включить блок по обучению противодействию ударным дронам.
Не так давно украинская сторона сообщала, что ВС РФ нанесли ракетный удар по учебной части Сухопутных войск ВСУ. Погибли 12 военных, ещё около 60 пострадали. После этого удара подал в отставку главком Сухопутных войск Драпатый. Минобороны РФ показало видео блестящего уничтожения полигона ВСУ под Днепропетровском.