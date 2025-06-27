Главком ВСУ прибыл на самый горячий участок фронта

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский, посетил Покровское (Красноармейское) направление в ходе рабочей поездки. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. Сырский назвал этот участок фронта самым горячим.

«Посвятил день рабочей поездке на Покровское направление, которое остаётся самым горячим на всей 1200-километровой протяжённости фронта. Ежедневно здесь происходит не менее полусотни боевых столкновений», — написал он.

В ходе визита главнокомандующий ВСУ пообщался с украинскими военнослужащими и провёл совещания в подразделениях, участвующих в боевых действиях на данном направлении.