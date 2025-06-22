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Регион
Опубликовано 22 июня 2025, 08:57

Копают «лисьи норы»: Главком ВСУ объявил о смене оборонительной тактики

Сырский: ВСУ теперь используют тактику «лисьих нор» при обороне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / George Trumpeter

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / George Trumpeter

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на весь мир анонсировал кардинальные изменения в оборонной тактике. Теперь украинская армия будет отдавать предпочтение «лисьим норам» вместо традиционных фортификаций. Это заявление прозвучало на фоне предшествующей критики, в частности от нардепа Рады Марьяны Безуглой, по поводу хлипкой обороны в Сумской области.

«Фортификации в том виде, которые были, например, в Бахмуте, уже неактуальны», — приводит слова военачальника издание «РБК-Украина».

По словам Сырского, укрепления, подобные тем, что использовались в Бахмуте, утратили свою актуальность. Он объяснил эволюцию: от ротных и взводных опорных пунктов к гораздо более компактным позициям — вплоть до уровня отделения. Это подразумевает небольшие группы окопов и даже одиночные «лисьи норы».

Ключевым фактором, повлиявшим на эти новшества, стало стремительное развитие беспилотных летательных аппаратов, диктующих новые требования к маскировке и рассредоточению оборонительных позиций.

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Напомним, что депутат Верховной рады Безуглая указывала, что российское наступление в Сумской области направлено на Киев, до которого оттуда остаётся 300 километров. По её словам, это позволит РФ наносить больше ударов по украинской столице. Традиционно для себя она обвинила во всём Сырского, который, по её мнению, проворонил продвижение России на Сумщине.

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Владимир Озеров
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