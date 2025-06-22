Копают «лисьи норы»: Главком ВСУ объявил о смене оборонительной тактики

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на весь мир анонсировал кардинальные изменения в оборонной тактике. Теперь украинская армия будет отдавать предпочтение «лисьим норам» вместо традиционных фортификаций. Это заявление прозвучало на фоне предшествующей критики, в частности от нардепа Рады Марьяны Безуглой, по поводу хлипкой обороны в Сумской области.

«Фортификации в том виде, которые были, например, в Бахмуте, уже неактуальны», — приводит слова военачальника издание «РБК-Украина».

По словам Сырского, укрепления, подобные тем, что использовались в Бахмуте, утратили свою актуальность. Он объяснил эволюцию: от ротных и взводных опорных пунктов к гораздо более компактным позициям — вплоть до уровня отделения. Это подразумевает небольшие группы окопов и даже одиночные «лисьи норы».