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Регион
3 июля, 15:38

«Искандер» ВС РФ ударил по порту Одессы во время разгрузки иностранного судна

Обложка © Соцсети

Обложка © Соцсети

Российские военные нанесли удар по порту Одессы во время разгрузки иностранного корабля. Об этом сообщают военные журналисты. Тип груза, который находился на судне, не уточняется.

«Ракетный удар «Искандером» был нанесён по одному из причалов Одесского порта в момент выгрузки «металла» с иностранного судна», — говорится в сообщении.

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Сегодня в Одессе прогремели взрывы. «Страна.ua» писала о чёрном дыме над городом. В УНИАН со ссылкой на мониторинговые паблики сообщали, что по цели ударила баллистическая ракета.

Александра Мышляева
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