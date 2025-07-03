«Искандер» ВС РФ ударил по порту Одессы во время разгрузки иностранного судна

Российские военные нанесли удар по порту Одессы во время разгрузки иностранного корабля. Об этом сообщают военные журналисты. Тип груза, который находился на судне, не уточняется.

«Ракетный удар «Искандером» был нанесён по одному из причалов Одесского порта в момент выгрузки «металла» с иностранного судна», — говорится в сообщении.