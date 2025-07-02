Взрыв в Житомире попал на камеру и разбил лобовое стекло оператора
Момент взрыва в Житомире снял местный житель. Видео распространилось в социальных сетях. На кадрах, снятых из машины, видно, как сначала вспыхивает пожар, а затем ударной волной практически выбивает лобовое стекло.
Момент взрыва в Житомире. Видео © Соцсети
Напомним, в Житомире произошёл мощный взрыв и пожар на топливном объекте. Пожар охватил АЗС и топливное хранилище. Причины возгорания и потенциальный ущерб пока неизвестны. Официальные лица воздерживаются от комментариев
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