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2 июля, 17:41

Взрыв в Житомире попал на камеру и разбил лобовое стекло оператора

Момент взрыва в Житомире снял местный житель. Видео распространилось в социальных сетях. На кадрах, снятых из машины, видно, как сначала вспыхивает пожар, а затем ударной волной практически выбивает лобовое стекло.

Момент взрыва в Житомире. Видео © Соцсети

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Напомним, в Житомире произошёл мощный взрыв и пожар на топливном объекте. Пожар охватил АЗС и топливное хранилище. Причины возгорания и потенциальный ущерб пока неизвестны. Официальные лица воздерживаются от комментариев

Обложка © Соцсети

Александра Мышляева
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