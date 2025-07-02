В Житомире произошёл мощный взрыв
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В Житомире произошёл мощный взрыв и пожар на топливном объекте. Об этом сообщают Telegram-каналы, публикующие кадры происшествия.
Пожар на объекте в Житомире. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны
На кадрах видно, как пламя охватило значительную территорию АЗС и небольшого топливного хранилища, в небо поднимается столб чёрного дыма. Официальные источники пока не прокомментировали инцидент, причины возгорания и возможные последствия уточняются.
Ранее Life.ru сообщал о мощном взрыве на складе пиротехники в Калифорнии. Происшествие привело к масштабному пожару. Власти установили вокруг объекта зону эвакуации в полтора километра. О причинах взрыва, как и о количестве пострадавших и погибших, не сообщалось.