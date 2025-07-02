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2 июля, 16:34

В Житомире произошёл мощный взрыв

Обложка © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Обложка © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

В Житомире произошёл мощный взрыв и пожар на топливном объекте. Об этом сообщают Telegram-каналы, публикующие кадры происшествия.

Пожар на объекте в Житомире. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

На кадрах видно, как пламя охватило значительную территорию АЗС и небольшого топливного хранилища, в небо поднимается столб чёрного дыма. Официальные источники пока не прокомментировали инцидент, причины возгорания и возможные последствия уточняются.

Life.ru публикует видео с выгоревшими дотла машинами в центре Москвы после взрыва
Life.ru публикует видео с выгоревшими дотла машинами в центре Москвы после взрыва

Ранее Life.ru сообщал о мощном взрыве на складе пиротехники в Калифорнии. Происшествие привело к масштабному пожару. Власти установили вокруг объекта зону эвакуации в полтора километра. О причинах взрыва, как и о количестве пострадавших и погибших, не сообщалось.

Юрий Лысенко
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