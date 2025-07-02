В Житомире произошёл мощный взрыв и пожар на топливном объекте. Об этом сообщают Telegram-каналы, публикующие кадры происшествия.

Пожар на объекте в Житомире. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

На кадрах видно, как пламя охватило значительную территорию АЗС и небольшого топливного хранилища, в небо поднимается столб чёрного дыма. Официальные источники пока не прокомментировали инцидент, причины возгорания и возможные последствия уточняются.