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2 июля, 04:01

В Калифорнии прогремел мощный взрыв на складе фейерверков

На складе пиротехники в округе Йоло (Калифорния) произошёл мощный взрыв, вызвавший масштабный пожар. Власти ввели режим эвакуации, сообщает местное управление шерифа.

Взрыв на складе фейерверков. Видео © X / Bubblebathgirl

«Вокруг места происшествия установлена зона эвакуации радиусом в одну милю (1,6 километра. — Прим. Life.ru)», — уточнили в офисе шерифа.

Причина происшествия пока не установлена. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

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Ранее взрыв произошёл в хостеле в Москве. На улице Плеханова взорвался дизельный котёл отопления, огонь перекинулся на здание отеля «Перово Плаза». Открытое горение оперативно ликвидировали. По имеющимся данным, никто не пострадал. Life.ru опубликовал видео с места происшествия.

Обложка © X / Bubblebathgirl

Алена Пенчугина
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