Появились видео пожара из атакованного беспилотниками ВСУ Ижевска
Появились кадры последствий обстрела Ижевска беспилотниками ВСУ, произошедшего утром 1 июля. Видеороликами с места делятся местные жители.
На кадрах заметен густой столб дыма над зданием. Очевидцы сообщают, что слышали громкий звук, похожий на взрыв.
Напомним, утром 1 июля ВСУ атаковали дронами одно из предприятий в Ижевске. Для удара использовались БПЛА типа «Лютый». По предварительным данным, жертвами атаки стало три человека. Власти подтвердили, что в результате атаки есть погибшие и тяжело раненные.
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