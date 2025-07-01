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1 июля, 09:19

Появились видео пожара из атакованного беспилотниками ВСУ Ижевска

Появились кадры последствий обстрела Ижевска беспилотниками ВСУ, произошедшего утром 1 июля. Видеороликами с места делятся местные жители.

На кадрах заметен густой столб дыма над зданием. Очевидцы сообщают, что слышали громкий звук, похожий на взрыв.

В Ижевске после атаки дронов отменили массовые мероприятия 1 и 2 июля
В Ижевске после атаки дронов отменили массовые мероприятия 1 и 2 июля

Напомним, утром 1 июля ВСУ атаковали дронами одно из предприятий в Ижевске. Для удара использовались БПЛА типа «Лютый». По предварительным данным, жертвами атаки стало три человека. Власти подтвердили, что в результате атаки есть погибшие и тяжело раненные.

Обложка © VK / Военное обозрение

Мария Любицкая
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