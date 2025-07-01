Три человека стали жертвами украинского удара по заводу в Ижевске, десятки ранены
SHOT: Три человека погибли, 20 пострадали при ударе ВСУ по предприятию в Ижевске
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В результате налёта беспилотников на Ижевск погибли три человека, ещё 20 получили ранения, сообщают источники SHOT. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии. Всем им оказывают медицинскую помощь.
Напомним, ВСУ атаковали дронами одно из предприятий в Ижевске. Для удара использовались БПЛА типа «Лютый». Также известно, что аэропорт Ижевска закрыт на приём и вылет самолётов. Власти подтвердили, что в результате атаки есть пострадавшие.