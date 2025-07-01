Летевший над Ижевском украинский БПЛА сняли на видео

Силы ПВО, предположительно, сбили третий беспилотник на подлёте к Ижевску, сообщили источники SHOT. По словам местных жителей, дрон был уничтожен в небе над Увинским районом. Судя по видеокадрам, речь идёт о БПЛА модели «Лютый».