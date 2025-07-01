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Регион
1 июля, 06:13

ВСУ атаковали одно из предприятий в Ижевске, в местном аэропорту ввели ограничения

Губернатор Бречалов: Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке БПЛА

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил в телеграм-канале об атаке со стороны ВСУ на одно из предприятий Ижевска. О каком именно заводе идёт речь, он не уточнил.

«Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима. Все оперативные службы выехали на место. Дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления», — сообщил чиновник.

Также известно, что аэропорт Ижевска закрыт на приём и вылет самолётов.

Донецк находится под сильным обстрелом ВСУ
Донецк находится под сильным обстрелом ВСУ

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотники сбили в трёх городах и пяти районах региона. Согласно предварительным данным, пострадавших среди населения нет. В Таганроге в многоквартирном доме выбиты несколько окон, повреждены припаркованные автомобили.

Оксана Попова
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