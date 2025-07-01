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1 июля, 07:01

На атакованном ВСУ предприятии в Ижевске произошёл пожар, есть пострадавшие

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

На атакованном ВСУ предприятии в Ижевске произошло возгорание, есть пострадавшие. Соответствующее заявление сделал глава Удмуртии Александр Бречалов, который находится на месте происшествия.

Глава Удмуртии Александр Бречалов находится на месте происшествия. Видео © Telegram / Бречалов

«Есть пострадавшие. Пожарные устраняют очаги возгорания», — рассказал чиновник.

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Напомним, ВСУ атаковали дронами одно из предприятий в Ижевске. Для удара использовались БПЛА типа «Лютый». Также известно, что аэропорт Ижевска закрыт на приём и вылет самолётов.

Оксана Попова
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