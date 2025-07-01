На атакованном ВСУ предприятии в Ижевске произошёл пожар, есть пострадавшие
Обложка © Life.ru / Шедеврум
На атакованном ВСУ предприятии в Ижевске произошло возгорание, есть пострадавшие. Соответствующее заявление сделал глава Удмуртии Александр Бречалов, который находится на месте происшествия.
Глава Удмуртии Александр Бречалов находится на месте происшествия. Видео © Telegram / Бречалов
«Есть пострадавшие. Пожарные устраняют очаги возгорания», — рассказал чиновник.
Напомним, ВСУ атаковали дронами одно из предприятий в Ижевске. Для удара использовались БПЛА типа «Лютый». Также известно, что аэропорт Ижевска закрыт на приём и вылет самолётов.