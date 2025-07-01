Власти подтвердили гибель людей при ударе ВСУ по заводу в Ижевске
Бречалов: При ударе ВСУ по предприятию в Ижевске есть погибшие и тяжело раненые
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Глава Удмуртской Республики подтвердил гибель людей на предприятии в Ижевске, которое было атаковано украинскими беспилотниками. По его словам, также есть тяжело раненые. С пострадавшими работают психологи.
Губернатор Бречалов подтвердил гибель людей при ударе ВСУ по заводу в Ижевске. Видео © Telegram / Бречалов
«К огромному сожалению, есть погибшие. Есть тяжело раненые. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь в больнице города Ижевска. С пострадавшими работают психологи», — рассказал губернатор.
Напомним, ВСУ атаковали дронами одно из предприятий в Ижевске. Для удара использовались БПЛА типа «Лютый». Власти заявили, что в результате атаки есть пострадавшие. Позже стало известно о гибели трёх человек. Ранения получили около 20 человек.