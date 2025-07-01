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1 июля, 08:28

Власти подтвердили гибель людей при ударе ВСУ по заводу в Ижевске

Бречалов: При ударе ВСУ по предприятию в Ижевске есть погибшие и тяжело раненые

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава Удмуртской Республики подтвердил гибель людей на предприятии в Ижевске, которое было атаковано украинскими беспилотниками. По его словам, также есть тяжело раненые. С пострадавшими работают психологи.

Губернатор Бречалов подтвердил гибель людей при ударе ВСУ по заводу в Ижевске. Видео © Telegram / Бречалов

«К огромному сожалению, есть погибшие. Есть тяжело раненые. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь в больнице города Ижевска. С пострадавшими работают психологи», — рассказал губернатор.

Летевший над Ижевском украинский БПЛА сняли на видео
Летевший над Ижевском украинский БПЛА сняли на видео

Напомним, ВСУ атаковали дронами одно из предприятий в Ижевске. Для удара использовались БПЛА типа «Лютый». Власти заявили, что в результате атаки есть пострадавшие. Позже стало известно о гибели трёх человек. Ранения получили около 20 человек.

Оксана Попова
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