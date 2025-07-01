В Ижевске после атаки дронов отменили массовые мероприятия 1 и 2 июля
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В Ижевске отменили массовые мероприятия, запланированные на 1 и 2 июля. Это произошло на фоне атаки беспилотников, в результате которой погибло три человека и есть раненые. Об этом сообщили в городской администрации.
«1 июля в Ижевске отменены мероприятия, посвященные Дню ветерана боевых действий. 2 июля митинг-концерт по случаю пятилетия присвоения Ижевску звания «Город трудовой доблести» также будет отменён», — говорится в сообщении.
Напомним, утром 1 июля ВСУ атаковали дронами одно из предприятий в Ижевске. Для удара использовались БПЛА типа «Лютый». По предварительным данным, жертвами атаки стало три человека. Власти подтвердили, что в результате атаки есть погибшие и тяжело раненные.