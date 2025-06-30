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30 июня, 11:12

Сажа и выбитые окна: Life.ru публикует видео с места взрыва около хостела в Москве

Появилось видео с места взрыва около хостела в Москве

Появилось видео здания отеля «Перово Плаза», пострадавшего из-за мощного взрыва дизельного котла отопления. По имеющимся данным, в ходе происшествия никто не пострадал.

Место взрыва рядом с хостелом в Москве. Видео © Life.ru

На кадрах — тёмное пятно сажи, растянувшееся по стене здания «Перово Плаза» после оглушительного взрыва. На месте работают сотрудники спасательных служб.

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Напомним, ранее сообщалось, что на улице Плеханова в Москве взорвался дизельный котёл отопления, огонь перекинулся на здание отеля «Перово Плаза». Открытое горение оперативно удалось ликвидировать. Никто не пострадал.

Обложка © Life.ru

Мария Любицкая
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