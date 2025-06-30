Сажа и выбитые окна: Life.ru публикует видео с места взрыва около хостела в Москве

Появилось видео здания отеля «Перово Плаза», пострадавшего из-за мощного взрыва дизельного котла отопления. По имеющимся данным, в ходе происшествия никто не пострадал.

Место взрыва рядом с хостелом в Москве. Видео © Life.ru

На кадрах — тёмное пятно сажи, растянувшееся по стене здания «Перово Плаза» после оглушительного взрыва. На месте работают сотрудники спасательных служб.