Life.ru публикует видео уничтожения украинского дрона, летевшего на Москву

В районе Домодедово средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский дрон, который направлялся в стороны Москвы. Об этом сообщает SHOT.

Уничтожение дрона ВСУ в Подмосковье. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, беспилотник сбили над Домодедово. До этого его вёл российский вертолёт Ка-52.

Ранее сегодня силами ПВО был уничтожен ещё один беспилотник — его ликвидировали в небе над Бронницами.