Life.ru публикует видео уничтожения украинского дрона, летевшего на Москву
SHOT опубликовал видео поражения дрона ВСУ, летевшего на Москву
В районе Домодедово средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский дрон, который направлялся в стороны Москвы. Об этом сообщает SHOT.
Уничтожение дрона ВСУ в Подмосковье. Видео © SHOT
По информации телеграм-канала, беспилотник сбили над Домодедово. До этого его вёл российский вертолёт Ка-52.
Ранее сегодня силами ПВО был уничтожен ещё один беспилотник — его ликвидировали в небе над Бронницами.
Напомним, что минувшей ночью российские ПВО успешно нейтрализовали 96 украинских беспилотников. Из них 6 аппаратов были уничтожены в столичном регионе. Основной удар пришёлся на Брянскую область (31 сбитый дрон). За ней по числу перехватов следуют Белгородская (16) и Курская (11) области.
Обложка © SHOT