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26 мая, 14:03

Life.ru публикует видео уничтожения украинского дрона, летевшего на Москву

SHOT опубликовал видео поражения дрона ВСУ, летевшего на Москву

В районе Домодедово средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский дрон, который направлялся в стороны Москвы. Об этом сообщает SHOT.

Уничтожение дрона ВСУ в Подмосковье. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, беспилотник сбили над Домодедово. До этого его вёл российский вертолёт Ка-52.

Ранее сегодня силами ПВО был уничтожен ещё один беспилотник — его ликвидировали в небе над Бронницами.

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Напомним, что минувшей ночью российские ПВО успешно нейтрализовали 96 украинских беспилотников. Из них 6 аппаратов были уничтожены в столичном регионе. Основной удар пришёлся на Брянскую область (31 сбитый дрон). За ней по числу перехватов следуют Белгородская (16) и Курская (11) области.

Обложка © SHOT

Ольга Сливченко
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