При падении обломков БПЛА в российском городе пострадала женщина

Женщина получила ранения в Туле из-за обломков сбитого беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

«В Туле в результате падения обломков беспилотника пострадала женщина. Госпитализация не потребовалась, медицинская помощь оказана на месте», — написал он в телеграм-канале.

По словам Миляева, в период с 8:30 до 11:00 над регионом были сбиты три беспилотника. Он подчеркнул, что, по предварительной информации, разрушений в результате инцидента нет. Оперативные службы работают на месте происшествия, и ситуация находится под контролем.