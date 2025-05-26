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Регион
26 мая, 12:34

При падении обломков БПЛА в российском городе пострадала женщина

Губернатор Миляев: Женщина получила ранения в Туле из-за обломков сбитого дрона

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Женщина получила ранения в Туле из-за обломков сбитого беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

«В Туле в результате падения обломков беспилотника пострадала женщина. Госпитализация не потребовалась, медицинская помощь оказана на месте», — написал он в телеграм-канале.

По словам Миляева, в период с 8:30 до 11:00 над регионом были сбиты три беспилотника. Он подчеркнул, что, по предварительной информации, разрушений в результате инцидента нет. Оперативные службы работают на месте происшествия, и ситуация находится под контролем.

Тульскую область накрыл блэкаут после атаки БПЛА
Тульскую область накрыл блэкаут после атаки БПЛА

Ранее Минобороны РФ сообщило, что утром 26 мая российские системы ПВО уничтожили 20 украинских БПЛА. Большая часть дронов, а именно девять, были сбиты над Орловской областью. Кроме того, пять дронов были перехвачены в Курской области, а в Тульской и Ярославской областях было уничтожено по три беспилотника.

Наталья Демьянова
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