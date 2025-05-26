При падении обломков БПЛА в российском городе пострадала женщина
Губернатор Миляев: Женщина получила ранения в Туле из-за обломков сбитого дрона
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Женщина получила ранения в Туле из-за обломков сбитого беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
«В Туле в результате падения обломков беспилотника пострадала женщина. Госпитализация не потребовалась, медицинская помощь оказана на месте», — написал он в телеграм-канале.
По словам Миляева, в период с 8:30 до 11:00 над регионом были сбиты три беспилотника. Он подчеркнул, что, по предварительной информации, разрушений в результате инцидента нет. Оперативные службы работают на месте происшествия, и ситуация находится под контролем.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что утром 26 мая российские системы ПВО уничтожили 20 украинских БПЛА. Большая часть дронов, а именно девять, были сбиты над Орловской областью. Кроме того, пять дронов были перехвачены в Курской области, а в Тульской и Ярославской областях было уничтожено по три беспилотника.