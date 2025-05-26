Утром 26 мая российская ПВО сбила уже 20 украинских дронов

Утром 26 мая, с 8.30 до 11.00 мск, российские средства ПВО сбили уже 20 украинских дронов самолетного типа.

По данным МО РФ, 9 БПЛА сбиты над территорией Орловской области, 5 — над Курской областью, по 3 дрона — над Тульской и Ярославской областями.