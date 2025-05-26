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Регион
26 мая, 08:49

Утром 26 мая российская ПВО сбила уже 20 украинских дронов

МО: Средства ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников над регионами РФ

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Утром 26 мая, с 8.30 до 11.00 мск, российские средства ПВО сбили уже 20 украинских дронов самолетного типа.

По данным МО РФ, 9 БПЛА сбиты над территорией Орловской области, 5 — над Курской областью, по 3 дрона — над Тульской и Ярославской областями.

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Напомним, в течение суток, с 10:00 25 мая до 08:00 26 мая по московскому времени, российские силы ПВО вели неустанную борьбу с массированной атакой, уничтожив 148 украинских беспилотников самолётного типа.

Александра Вишнякова
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