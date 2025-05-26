Тульскую область накрыл блэкаут после атаки БПЛА

Жители Тульской области сообщают о массовом отключении электроснабжения после атаки БПЛА. Блэкаут затронул Тулу и Алексин, сообщает телеграм-канал Mash .

«О массовом отключении света сообщают жители нескольких городов Тульской области. До этого в небе были слышны 14 взрывов. Блэкаут коснулся Алексина и нескольких районов Тулы — в Привокзальном вчера [25 мая] в 23:10 свет пропал на семи улицах», — говорится в публикации.