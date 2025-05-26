Тульскую область накрыл блэкаут после атаки БПЛА
Mash: В Тульской области произошло массовое отключение света после атаки БПЛА
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Жители Тульской области сообщают о массовом отключении электроснабжения после атаки БПЛА. Блэкаут затронул Тулу и Алексин, сообщает телеграм-канал Mash.
«О массовом отключении света сообщают жители нескольких городов Тульской области. До этого в небе были слышны 14 взрывов. Блэкаут коснулся Алексина и нескольких районов Тулы — в Привокзальном вчера [25 мая] в 23:10 свет пропал на семи улицах», — говорится в публикации.
На данный момент проводятся мероприятия по устранению последствий аварии. Официальные представители региона пока не давали комментариев.
Ранее сообщалось, что с 20:00 25 мая дежурные силы перехватили и ликвидировали 96 БПЛА. Всего за прошедшие сутки уничтожено почти 150 дронов ВСУ.