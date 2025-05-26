ПВО России перехватила семь украинских дронов над двумя регионами за полчаса

Российские силы противовоздушной обороны пресекли атаку украинских беспилотников утром 26 мая. Как сообщили в Минобороны РФ, в течение получаса, с 07:20 до 07:50 по московскому времени, были нейтрализованы семь БПЛА самолётного типа.

Пять дронов сбили над Тульской областью, а два — над Калужской.