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Регион
26 мая, 06:34

ПВО России перехватила семь украинских дронов над двумя регионами за полчаса

Минобороны РФ: Силы ПВО сбили 7 БПЛА над Тульской и Калужской областями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Российские силы противовоздушной обороны пресекли атаку украинских беспилотников утром 26 мая. Как сообщили в Минобороны РФ, в течение получаса, с 07:20 до 07:50 по московскому времени, были нейтрализованы семь БПЛА самолётного типа.

Пять дронов сбили над Тульской областью, а два — над Калужской.

Собянин сообщил ещё о двух сбитых БПЛА, летевших на Москву
Собянин сообщил ещё о двух сбитых БПЛА, летевших на Москву

Ранее сообщалось, что с 20:00 25 мая дежурные силы перехватили и ликвидировали 96 БПЛА. Наибольшее количество беспилотников было сбито над Брянской областью — 31, за ней следуют Белгородская (16) и Курская (11) области. Всего за прошедшие сутки уничтожено почти 150 дронов ВСУ.

Оксана Попова
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