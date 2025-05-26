ПВО России перехватила семь украинских дронов над двумя регионами за полчаса
Минобороны РФ: Силы ПВО сбили 7 БПЛА над Тульской и Калужской областями
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Российские силы противовоздушной обороны пресекли атаку украинских беспилотников утром 26 мая. Как сообщили в Минобороны РФ, в течение получаса, с 07:20 до 07:50 по московскому времени, были нейтрализованы семь БПЛА самолётного типа.
Пять дронов сбили над Тульской областью, а два — над Калужской.
Ранее сообщалось, что с 20:00 25 мая дежурные силы перехватили и ликвидировали 96 БПЛА. Наибольшее количество беспилотников было сбито над Брянской областью — 31, за ней следуют Белгородская (16) и Курская (11) области. Всего за прошедшие сутки уничтожено почти 150 дронов ВСУ.