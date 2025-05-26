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Регион
26 мая, 09:50

Над Бронницами сбит украинский дрон, летевший в Москву

Мэр Собянин: Силы ПВО сбили в небе над Москвой один беспилотник

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hasith Gunathilake

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hasith Gunathilake

Ещё один украинский беспилотник, летевший на Москву, сбит силами противовоздушной обороны. Специалисты уже работают на месте падения обломков дрона, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграам-канале.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

По информации телеграм-канала SHOT, украинский БПЛА был сбит над подмосковными Бронницами.

Утром 26 мая российская ПВО сбила уже 20 украинских дронов
Утром 26 мая российская ПВО сбила уже 20 украинских дронов

Напомним, что этой ночью в небе над столицей были перехвачены расчётами ПВО два беспилотника ВСУ. Всего ночью над регионами России ПВО сбили 96 вражеских дронов. Наибольшее количество беспилотников было сбито над Брянской областью — 31, за ней следуют Белгородская (16) и Курская (11) области.

Полина Никифорова
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