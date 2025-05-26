Над Бронницами сбит украинский дрон, летевший в Москву
Мэр Собянин: Силы ПВО сбили в небе над Москвой один беспилотник
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Ещё один украинский беспилотник, летевший на Москву, сбит силами противовоздушной обороны. Специалисты уже работают на месте падения обломков дрона, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграам-канале.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.
По информации телеграм-канала SHOT, украинский БПЛА был сбит над подмосковными Бронницами.
Напомним, что этой ночью в небе над столицей были перехвачены расчётами ПВО два беспилотника ВСУ. Всего ночью над регионами России ПВО сбили 96 вражеских дронов. Наибольшее количество беспилотников было сбито над Брянской областью — 31, за ней следуют Белгородская (16) и Курская (11) области.