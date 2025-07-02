Life.ru публикует видео с выгоревшими дотла машинами в центре Москвы после взрыва
SHOT: Два автомобиля сгорели в центре Москвы в Старопименовском переулке
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В самом центре Москвы сгорели две машины. На кадрах, снятых Life.ru, видно сгоревший дотла автомобиль, от которого остался лишь кузов. Другое авто пострадало чуть меньше.
Сгоревшие автомобили в центре Москвы. Видео © Life.ru
ЧП произошло в Старопименовском переулке. Пожар охватил припаркованные машины Ford и Nissan. Некоторые очевидцы рассказали, что слышали звуки взрыва.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что в центре Москвы в Старопименовском переулке взорвался автомобиль. На месте работают экстренные службы, обстоятельства инцидента выясняются.