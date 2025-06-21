Три человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе «Байкал» в Приангарье

В Слюдянском районе Иркутской области произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни трёх человек. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, авария случилась вчера около полуночи на 90-м километре федеральной трассы Р-258 «Байкал».

По данным следствия, 30-летний водитель «Хонды Цивик», двигавшийся из Иркутска в сторону Слюдянки, допустил роковую ошибку — выехал на встречную полосу. Это привело к лобовому столкновению с грузовым тягачом «Ситрак». Следом произошла цепная реакция: две другие «Хонды» («Цивик» и «Интегра»), следовавшие за первой машиной, не смогли избежать столкновения.

Последствия ДТП на трассе «Байкал» в Иркутской области. Видео © Telegram / ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38

Последствия аварии усугубились сильным пожаром — вспыхнули фура и два легковых автомобиля, которые полностью сгорели. В результате погибли трое: два водителя и пассажир. Водитель грузовика и водитель «Хонды Интегра» получили травмы, но отказались от госпитализации.

«По данному факту назначена проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка всем участвующим в ДТП лицам», — говорится в сообщении ГУ МВД России по Иркутской области.





