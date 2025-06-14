Два ДТП и попытка убежать: На Кубани показали экшн-видео с резвой погоней ДПС за лихачом
В Новороссийске мужчина устроил два ДТП, пытаясь уйти от погони ДПС
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В Новороссийске сотрудники ДПС поймали злостного нарушителя, который, удирая от них, учинил две серьёзных аварии. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
На Кубани мужчина, пытаясь скрыться от полиции, устроил два ДТП. Видео © Telegram / Госавтоинспекция России
«Динамичное экшн-видео задержания злостного 36-летнего нарушителя ПДД в Новороссийске, который проигнорировал требования об остановке. Уходя от погони, водитель устроил два ДТП и попытался скрыться бегством», — говорится в публикации.
На кадрах видно, как тёмный автомобиль пытается скрыться от инспекторов. Нарушитель выезжает на дорогу, где его резко таранит белая легковушка, однако это его не останавливает — он разворачивается и продолжает бегство. В итоге машина врезается в припаркованный автомобиль, после чего водитель пытается скрыться пешком, но его задерживают.
Мужчину доставили в полицию, где составили несколько административных протоколов: за отказ от освидетельствования, неподчинение требованию остановиться, оставление места ДТП и отсутствие страховки.
Автомобиль нарушителя отправили на спецстоянку, а самому водителю грозит крупный штраф и административный арест на несколько суток.
Ранее полиция Красноярского края задержала нетрезвого водителя, пытавшегося скрыться на угнанном автомобиле. Мужчина игнорировал требования инспекторов, и те были вынуждены открыть огонь по колёсам машины. В отношении задержанного возбудили уголовное дело, а также составили семь административных протоколов.