«Простите!» Появилось эпичное видео погони со стрельбой за пьяным угонщиком с Сибири
МВД: В Красноярском крае полиция применила оружие в погоне за пьяным угонщиком
В Красноярском крае полиция смогла оперативно задержать нетрезвого водителя, пытавшегося скрыться на угнанном автомобиле. Нарушитель не реагировал на требования инспекторов, поэтому им пришлось стрелять по колёсам машины. Кадры погони публикует пресс-служба МВД РФ.
Погоня за пьяным водителем. Видео © Telegram / МВД МЕДИА
«Во время дежурства на территории Железногорска автоинспекторы заметили автомобиль Chevrolet Lanos, двигавшийся на высокой скорости. Несмотря на требования об остановке через громкоговорящее устройство, водитель проигнорировал их и увеличил скорость», — сказано в тексте.
В ведомстве подчеркнули, что пьяный мужчина совершал на дороге бешеные манёвры и в любой момент мог устроить смертельное ДТП. Сначала автоинспектор выстрелил в качестве предупреждения в воздух, однако это не остановило злоумышленника и он продолжил удирать. Следующая пуля была выпущена по колёсам авто. Машина остановилась, водителя задержали.
Освидетельствование показало наличие алкогольного опьянения у подозреваемого — 0,87 мг/л. В отношении задержанного составлено семь административных протоколов, включая управление в пьяном виде, выезд на встречную полосу и другие нарушения ПДД. Также мужчине вменяется статья за угон автомобиля, который сейчас отправлен на спецстоянку. Нарушитель арестован.
Ранее Life.ru писал, что в ночь с 2 на 3 мая на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге произошло резонансное ДТП. Нетрезвая женщина за рулём Mercedes Gelandewagen совершила наезд на посетителей ресторана и попыталась скрыться с места происшествия. Инспекторы догнали и задержали нарушительницу. Она устроила истерику прямо на дороге, отказавшись признать вину.
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