«Простите!» Появилось эпичное видео погони со стрельбой за пьяным угонщиком с Сибири

В Красноярском крае полиция смогла оперативно задержать нетрезвого водителя, пытавшегося скрыться на угнанном автомобиле. Нарушитель не реагировал на требования инспекторов, поэтому им пришлось стрелять по колёсам машины. Кадры погони публикует пресс-служба МВД РФ.

Погоня за пьяным водителем. Видео © Telegram / МВД МЕДИА

«Во время дежурства на территории Железногорска автоинспекторы заметили автомобиль Chevrolet Lanos, двигавшийся на высокой скорости. Несмотря на требования об остановке через громкоговорящее устройство, водитель проигнорировал их и увеличил скорость», — сказано в тексте.

В ведомстве подчеркнули, что пьяный мужчина совершал на дороге бешеные манёвры и в любой момент мог устроить смертельное ДТП. Сначала автоинспектор выстрелил в качестве предупреждения в воздух, однако это не остановило злоумышленника и он продолжил удирать. Следующая пуля была выпущена по колёсам авто. Машина остановилась, водителя задержали.

Освидетельствование показало наличие алкогольного опьянения у подозреваемого — 0,87 мг/л. В отношении задержанного составлено семь административных протоколов, включая управление в пьяном виде, выезд на встречную полосу и другие нарушения ПДД. Также мужчине вменяется статья за угон автомобиля, который сейчас отправлен на спецстоянку. Нарушитель арестован.