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Регион
3 мая, 15:42

В Петербурге пьяная автоледи на «гелике» протаранила толпу, пострадал гражданин Сирии

Пьяная девушка в Mercedes въехала в людей в Петербурге и попала на видео

В ночь с 2 на 3 мая на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге произошло резонансное ДТП. Нетрезвая женщина за рулём Mercedes Gelandewagen совершила наезд на посетителей ресторана и попыталась скрыться с места происшествия, о ситуации сообщил телеграм-канал «Дорожный инспектор».

«Мерседес» таранит людей у ресторана. Видео © Telegram / Дорожный инспектор

Наибольшие травмы получил 31-летний гражданин Сирии — у него диагностирован перелом голени. Мужчине потребовалась срочная госпитализация, сказано в публикации.

Автомобиль был задержан инспекторами ДПС Центрального района. Управлявшая автомобилем — девушка 1993 г.р. из Кемеровской области — отказалась от медицинского освидетельствования и устроила истерику при задержании. В её отношении составлен административный материал по статье 12.26 КоАП РФ (отказ от медосвидетельствования).

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А вчера стало известно, что чёрный Gelandewagen протаранил группу людей, стоявших у пешеходного перехода в Штутгарте. Пострадали по меньшей мере шесть человек, очевидцы говорили, что среди раненых была женщина с детской коляской. Пока нет точной информации о том, был наезд случайным или намеренным.

Обложка ©

Telegram / Дорожный инспектор

Юрий Лысенко
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