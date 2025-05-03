В Петербурге пьяная автоледи на «гелике» протаранила толпу, пострадал гражданин Сирии

В ночь с 2 на 3 мая на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге произошло резонансное ДТП. Нетрезвая женщина за рулём Mercedes Gelandewagen совершила наезд на посетителей ресторана и попыталась скрыться с места происшествия, о ситуации сообщил телеграм-канал «Дорожный инспектор».

«Мерседес» таранит людей у ресторана. Видео © Telegram / Дорожный инспектор

Наибольшие травмы получил 31-летний гражданин Сирии — у него диагностирован перелом голени. Мужчине потребовалась срочная госпитализация, сказано в публикации.

Автомобиль был задержан инспекторами ДПС Центрального района. Управлявшая автомобилем — девушка 1993 г.р. из Кемеровской области — отказалась от медицинского освидетельствования и устроила истерику при задержании. В её отношении составлен административный материал по статье 12.26 КоАП РФ (отказ от медосвидетельствования).