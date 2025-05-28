Суровый челябинский самокатчик поверил в себя и воплотил в жизнь сцену из GTA с полицейской погоней

В Магнитогорске полицейский устроил погоню за молодым человеком на самокате. Кадры преследования, снятые очевидцем, опубликовал телеграм-канал «Стальной Магнитогорск».

Полицейские ведут преследование самокатчика. Видео © Telegram / Стальной Магнитогорск

В ролике можно увидеть как полицейский автомобиль с включённым спецсигналом и сиреной гонится за электросамокатом по трамвайным путям. Преследуемый сворачивает на тропинку через газон, правоохранитель повторяет манёвр за ним, но потом убегающий вновь поворачивает на другую тропинку, куда машина не вписывается. Тогда полицейский выбегает из салона и бросается вдогонку на своих двоих, совершив впечатляющий стартовый рывок.

Самокат всё это время не прекращает движение и едет не очень быстро, но со стабильной скоростью. Этого оказывается достаточно — преследующий не может поддерживать постоянный спринтерский темп, а самокатчик постепенно отрывается. В какой-то момент один из прохожих, с интересом наблюдавших за погоней, пытается преградить путь самокату, но делает это очень халтурно, что подметил автор видео, который явно болел за стража порядка в этой гонке.