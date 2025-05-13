Двое ехали в багажнике: Погоня полиции за пьяными подростками под Вологдой попала на видео

Компания подростков устроила настоящий «форсаж» на дорогах Вытегры в Вологодской области. Пьяный 18-летний парень за рулём ВАЗ-2108 вместе со своими семью друзьями лихо удирал на машине от полицейских, нарушая все правила дорожного движения. Однако правоохранители всё же настигли подростков.

Восемь подростков разъезжали пьяные на «восьмёрке». Видео © Telegram / УМВД России по Вологодской области

Полицейские обратили внимание на машину, увидев, что в салоне сидят больше пяти человек. Требование остановиться юные лихачи проигнорировали, правоохранителям пришлось пуститься в погоню. Тогда молодёжь начала совершать страшные манёвры — выезжать на встречную полосу, тротуар и пересекать сплошную линию разметки. Затем «восьмёрка» съехала на просёлочную дорогу и остановилась в поле.

Подростки бросились бежать от правоохранителей в разные стороны. Как оказалось, в багажнике всё это время тоже находились двое подростков. Полиция задержала водителя, в его крови нашли 0,23 промилле алкоголя, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону. Автомобиль помещён на спецстоянку. Водитель задержан, в отношении его составлено несколько административных протоколов.