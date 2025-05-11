Смертельные гонки под Иркутском проводил клуб драг-рейсеров на открытие сезона
Организатор нелегальных гонок в Иркутской области. Обложка © Telegram / SHOT
Нелегальные гонки, где в результате наезда гонщика погибла 17-летняя девушка, проводил местный клуб драг-рейсеров. По данным SHOT, трагедия произошла в день открытия гоночного сезона клуба. Заезды, которые организовывал Angarsk Racing Club, проходили уже более 10 лет. Странички компании после инцидента в соцсетях закрыты, а телеграм-канал удалён.
Нелегальные гонки под Иркутском закончились гибелью девушки. Видео © Telegram / SHOT
Как рассказали нам очевидцы, сразу после смертельной аварии организаторы требовали, чтобы зрители не снимали происходящее. А некоторым, кто выложил кадры в соцсети, стали писать сообщения в личку с требованием удалить видео. Возбуждено уголовное дело, 31-летний водитель и организатор заезда, предварительно, 32-летняя Анастасия Ш., задержаны
Напомним, в ночь на 11 мая в иркутском Одинске 17-летняя девушка погибла в результате аварии, произошедшей на нелегальных гонках, организованных жителями Ангарска. Всё случилось на 9-м километре автодороги Ангарск – Тальяны. Водитель автомобиля «Тойота Чайзер» не справился с управлением, съехал с трассы и сбил пешеходов. Девушка погибла на месте, ещё два человека получили травмы. Возбуждено уголовное дело.