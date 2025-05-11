Смертельные гонки под Иркутском проводил клуб драг-рейсеров на открытие сезона

Нелегальные гонки, где в результате наезда гонщика погибла 17-летняя девушка, проводил местный клуб драг-рейсеров. По данным SHOT, трагедия произошла в день открытия гоночного сезона клуба. Заезды, которые организовывал Angarsk Racing Club, проходили уже более 10 лет. Странички компании после инцидента в соцсетях закрыты, а телеграм-канал удалён.

Нелегальные гонки под Иркутском закончились гибелью девушки. Видео © Telegram / SHOT

Как рассказали нам очевидцы, сразу после смертельной аварии организаторы требовали, чтобы зрители не снимали происходящее. А некоторым, кто выложил кадры в соцсети, стали писать сообщения в личку с требованием удалить видео. Возбуждено уголовное дело, 31-летний водитель и организатор заезда, предварительно, 32-летняя Анастасия Ш., задержаны