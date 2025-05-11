Нелегальные гонки в Иркутской области закончились гибелью 17-летней девушки

В ночь на 11 мая в иркутском Одинске 17-летняя девушка погибла в результате аварии, произошедшей на нелегальных гонках, организованных жителями Ангарска. Всё случилось на 9-м километре автодороги Ангарск – Тальяны.

В какой-то момент водитель автомобиля «Тойота Чайзер» не справился с управлением, съехал с трассы и сбил пешеходов, находившихся рядом с дорогой. Машина также врезалась в другой автомобиль.

Девушка погибла во время нелегальных гонок под Одинском. Видео © Telegram / Иркутск №1

В результате ДТП 17-летняя девушка погибла на месте. Ещё двое пешеходов получили травмы и были госпитализированы. В Госавтоинспеции сообщили, что 31-летний водитель «Тойоты Чайзер» был трезв.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего пешехода по статьям о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека, и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители начали выяснять все обстоятельства и обещали дать правовую оценку действиям организаторов несанкционированного мероприятия.