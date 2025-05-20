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Регион
20 мая, 10:44

Девятилетний «Шумахер» на заниженной шестёрке пытался удрать от полиции на Кубани

Кубанские гаишники устроили погоню за девятилетним водителем «шестёрки»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgenii Panov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgenii Panov

Необычный инцидент произошёл в Краснодарском крае. После погони сотрудники полиции остановили автомобиль ВАЗ-2106, водитель которого проигнорировал их требование остановиться. За рулём сотрудники обнаружили девятилетнего ребёнка, сообщает пресс-служба краевого управления Госавтоинспекции.

Кадры погони за 9-летним ребёнком на Кубани. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Кубани

Как выяснилось, машину родителей он взял самовольно. Теперь этим делом займутся соответствующие органы: в отношении ребёнка и его законных представителей будут приняты меры. Госавтоинспекция передала материалы по данному происшествию в комиссию по делам несовершеннолетних.

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Ранее трагический инцидент произошёл в Таиланде: из-за недосмотра матери двухлетний ребёнок оказался за рулём внедорожника. В результате погибли двое школьников. Смертельная авария случилась в провинции Бурирам. Автомобиль, которым управлял малыш, внезапно выехал на встречку, где столкнулся с мотоциклом.

Ольга Сливченко
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