Девятилетний «Шумахер» на заниженной шестёрке пытался удрать от полиции на Кубани

Необычный инцидент произошёл в Краснодарском крае. После погони сотрудники полиции остановили автомобиль ВАЗ-2106, водитель которого проигнорировал их требование остановиться. За рулём сотрудники обнаружили девятилетнего ребёнка, сообщает пресс-служба краевого управления Госавтоинспекции.

Кадры погони за 9-летним ребёнком на Кубани. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Кубани

Как выяснилось, машину родителей он взял самовольно. Теперь этим делом займутся соответствующие органы: в отношении ребёнка и его законных представителей будут приняты меры. Госавтоинспекция передала материалы по данному происшествию в комиссию по делам несовершеннолетних.