Число пострадавших в смертельном ДТП с автобусом под Владимиром увеличилось
В аварии с автобусом и минивэном во Владимирской области пострадали 9 человек
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Количество пострадавших при аварии с участием автобуса в Вязниковском районе Владимирской области увеличилось до девяти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«В результате ДТП 12 человек пострадали, из них трое погибли. В том числе в минивэне 10 человек пострадали, из них 3 погибли. Также пострадали водители легковых автомобилей», — сказано в публикации.
Примечательно, что ни один человек в автобусе в этом столкновении не пострадал.
Ранее Life.ru рассказывал, что на трассе М-7 «Волга» во Владимирской области произошло ДТП, в ходе которого погибли три человека. На дороге столкнулись минивэн Renault и пассажирский рейсовый автобус. Изначально сообщалось о семи пострадавших.