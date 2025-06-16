Число пострадавших в смертельном ДТП с автобусом под Владимиром увеличилось

Количество пострадавших при аварии с участием автобуса в Вязниковском районе Владимирской области увеличилось до девяти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«В результате ДТП 12 человек пострадали, из них трое погибли. В том числе в минивэне 10 человек пострадали, из них 3 погибли. Также пострадали водители легковых автомобилей», — сказано в публикации.

Примечательно, что ни один человек в автобусе в этом столкновении не пострадал.