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Регион
16 июня, 06:12

Число пострадавших в смертельном ДТП с автобусом под Владимиром увеличилось

В аварии с автобусом и минивэном во Владимирской области пострадали 9 человек

Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Владимирской области

Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Владимирской области

Количество пострадавших при аварии с участием автобуса в Вязниковском районе Владимирской области увеличилось до девяти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«В результате ДТП 12 человек пострадали, из них трое погибли. В том числе в минивэне 10 человек пострадали, из них 3 погибли. Также пострадали водители легковых автомобилей», — сказано в публикации.

Примечательно, что ни один человек в автобусе в этом столкновении не пострадал.

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Ранее Life.ru рассказывал, что на трассе М-7 «Волга» во Владимирской области произошло ДТП, в ходе которого погибли три человека. На дороге столкнулись минивэн Renault и пассажирский рейсовый автобус. Изначально сообщалось о семи пострадавших.

Владимир Озеров
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