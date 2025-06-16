20-кратный чемпион по мотогонкам на льду насмерть разбился в ДТП под Уфой

Сегодня ночью трагически оборвалась жизнь Николая Красникова, выдающегося уфимского мотогонщика, 20-кратного чемпиона мира по мотогонкам на льду. Из данных ГИБДД следует, что фатальная автокатастрофа произошла около трёх часов ночи в Кушнаренковском районе Башкирии.

Последствия аварии. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Башкортостана

На 69-м километре федеральной трассы Р-240 управляемая Красниковым «Лада Гранта» столкнулась со встречными грузовиками «Газель» и «Ситрак».

Спортивные достижения Красникова беспрецедентны: он был восьмикратным чемпионом мира в личном зачёте и двенадцатикратным — в командном. В его активе многочисленные победы на чемпионатах и Кубках России, а также титулы по кроссу на снегоходах. Заслуженный мастер спорта России, с 2011 года Николай Красников возглавлял Федерацию мотоспорта Республики Башкортостан, активно развивая спорт в регионе.

«Ужасная новость. Сегодня утром не стало восьмикратного чемпиона мира в личном зачёте, двенадцатикратного чемпиона мира в командном зачёте, многократного чемпиона и обладателя кубка России по мотогонкам на льду Николая Красникова», — написал министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов.