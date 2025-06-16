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Регион
16 июня, 05:10

20-кратный чемпион по мотогонкам на льду насмерть разбился в ДТП под Уфой

Чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в ДТП под Уфой

Обложка © Telegram / Руслан Хабибов

Обложка © Telegram / Руслан Хабибов

Сегодня ночью трагически оборвалась жизнь Николая Красникова, выдающегося уфимского мотогонщика, 20-кратного чемпиона мира по мотогонкам на льду. Из данных ГИБДД следует, что фатальная автокатастрофа произошла около трёх часов ночи в Кушнаренковском районе Башкирии.

Последствия аварии. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Башкортостана

Последствия аварии. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Башкортостана

На 69-м километре федеральной трассы Р-240 управляемая Красниковым «Лада Гранта» столкнулась со встречными грузовиками «Газель» и «Ситрак».

Спортивные достижения Красникова беспрецедентны: он был восьмикратным чемпионом мира в личном зачёте и двенадцатикратным — в командном. В его активе многочисленные победы на чемпионатах и Кубках России, а также титулы по кроссу на снегоходах. Заслуженный мастер спорта России, с 2011 года Николай Красников возглавлял Федерацию мотоспорта Республики Башкортостан, активно развивая спорт в регионе.

«Ужасная новость. Сегодня утром не стало восьмикратного чемпиона мира в личном зачёте, двенадцатикратного чемпиона мира в командном зачёте, многократного чемпиона и обладателя кубка России по мотогонкам на льду Николая Красникова»,написал министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов.

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Ранее Life.ru рассказывал, что актёр Курского драматического театра Сергей Тоичкин трагически погиб в возрасте 38 лет. Артист утонул в пруду в Удмуртской Республике. В 2023 году актёр перебрался к родственникам в Ижевск, где служил в Русском драмтеатре Удмуртии.

Владимир Озеров
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