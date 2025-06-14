Актёр Тоичкин трагически погиб в 38 лет
Актёр Курского драмтеатра Сергей Тоичкин трагически погиб в 38 лет
Сергей Тоичкин. Обложка © VK / Курский драмтеатр
Актёр Курского драматического театра Сергей Тоичкин трагически погиб в 38 лет. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения. Как рассказали изданию «Сусанин», артист утонул в Кенском пруду Завьяловского района Удмуртии.
«У него было много поклонников среди курских зрителей, которые восхищались его мастерством и обаянием. Светлая память о Сергее навсегда останется в наших сердцах и в истории нашего театра», — говорится в некрологе театра.
Сергей Тоичкин окончил Курский колледж культуры и с 2010 по 2014 год работал в труппе местного театра, где сыграл более 30 разнохарактерных ролей. В 2023 году актёр переехал к родным в Ижевск, где служил в Русском драматическом театре Удмуртии.
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