Три человека погибли и семь пострадали в ДТП с автобусом под Владимиром

В массовом ДТП с автобусом по Владимирской области погибли три человека. Ещё семеро получили травмы. На трассе М-7 «Волга» столкнулись два легковых автомобиля, минивэн Renault и автобус, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Авария произошла ночью 16 июня в 01:25 по московскому времени. Инцидент случился на 290-м км федеральной автодороги в Вязниковском районе. Автобус двигался по маршруту Чебоксары — Москва.

ДТП с автобусом на трассе М-7 «Волга». Видео © УМВД Владимирской области

«По состоянию на 03:30 [мск] сообщается о трёх погибших гражданах и семи пострадавших», — сообщает МВД.

Все жертвы аварии и пострадавшие люди находились в легковых автомобилях и минивэне.