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15 июня, 18:49

Две фуры смяли Infiniti на скоростном диаметре в Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

На востоке Москвы на скоростном диаметре произошло ДТП с участием трёх транспортных средств. В него попали две грузовые фуры и легковой автомобиль марки Infiniti, сообщает 360.ru.

ДТП с участием двух фур и «инфинити» в Москве. Видео © 360 RU

Авария случилась в районе Метрогородка, недалеко от станции Белокаменная. Столкновение было настолько сильным, что грузовики буквально смяли легковушку. Внутри оказался зажат водитель. Оперативные службы прибыли на место, вытащили пострадавшего и передали врачам скорой помощи. Столичный департамент транспорта уточнил, что ДТП случилось рядом с домом на Яузской аллее, 9.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Нанайском районе Хабаровского края опрокинулся автобус. Он перевозил вахтовых рабочих. В результате этой аварии шесть человек получили травмы.

Лия Мурадьян
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