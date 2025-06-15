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15 июня, 20:26

Шестеро взрослых и ребёнок пострадали в ДТП с тремя авто в Забайкалье

ГАИ: В Забайкалье шестеро взрослых и ребёнок госпитализированы после ДТП

Последствия ДТП в Забайкальском крае. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Забайкалья

Последствия ДТП в Забайкальском крае. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Забайкалья

В Забайкальском крае семь человек госпитализированы после ДТП с тремя автомобилями. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Последствия ДТП в Забайкальском крае. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Забайкалья

Последствия ДТП в Забайкальском крае. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Забайкалья

Авария случилась на 74 км федеральной автодороги «Чита — Забайкальск» в Карымском районе. Столкнулись большегруз, Toyota Wish и Honda Odyssey.

«В результате аварии пострадали семь человек, в том числе один ребёнок. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение», — проинформировали в ГАИ.

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Анастасия Никонорова
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