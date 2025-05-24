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24 мая, 07:52

На проспекте Маршала Жукова в Москве «мерс» влетел в КамАЗ, двое погибли

В Москве два человека погибли в крупном ДТП в тоннеле

Кадр с места ДТП в Москве. Обложка © Telegram / «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

Кадр с места ДТП в Москве. Обложка © Telegram / «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

Жуткое ДТП случилось в Москве на проспекте Маршала Жукова в Москве. «Мерседес» на скорости влетел в КамАЗ и превратился в груду металла. В результате столкновения есть жертвы, сообщает столичная прокуратура.

Инцидент произошёл ночью в тоннеле. Иномарка двигалась по крайней левой полосе, а затем решила перестроиться в соседнюю полосу, по которой ехали другие автомобили. Водитель не успел совершить данный маневр, стал тормозить, но всё равно въехал в КамАЗ.

Момент столкновения. Видео © Telegram / «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

В результате аварии погибли водитель и пассажир «мерседеса», также есть пострадавшие. Прокуратура Северо-Западного округа выясняет все детали произошедшего.

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Ранее в Оренбургской области легковушка влетела в припаркованный на обочине грузовик. В результате ДТП погибли три человека, спасателям МЧС пришлось применять специальное оборудование, чтобы извлечь тела.

Алиса Хуссаин
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