В Оренбургской области легковушка влетела в грузовик, есть погибшие

В Первомайском районе Оренбургской области накануне ночью произошло смертельное ДТП с участием грузовика. Пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщает о троих погибших.

В Оренбургской области легковушка влетела в грузовик. Фото © Telegram / МЧС Оренбургской области

Трагическая авария произошла ночью на трассе А-300, протянувшейся по маршруту «Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном». Легковой автомобиль на полном ходу врезался в припаркованный на обочине грузовик. Спасателям МЧС пришлось применить гидравлическое оборудование, чтобы извлечь тела погибших из искорёженного автомобиля.

«К сожалению, погибли трое мужчин в легковом авто. Ещё двоих пассажиров легковушки с травмами госпитализировали в больницу», — говорится в сообщении.