В Оренбургской области легковушка влетела в грузовик, есть погибшие
МЧС по Оренбургской области: В результате ДТП с грузовиком погибли три человека
В Оренбургской области легковушка влетела в грузовик. Обложка © Telegram / МЧС Оренбургской области
В Первомайском районе Оренбургской области накануне ночью произошло смертельное ДТП с участием грузовика. Пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщает о троих погибших.
В Оренбургской области легковушка влетела в грузовик. Фото © Telegram / МЧС Оренбургской области
Трагическая авария произошла ночью на трассе А-300, протянувшейся по маршруту «Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном». Легковой автомобиль на полном ходу врезался в припаркованный на обочине грузовик. Спасателям МЧС пришлось применить гидравлическое оборудование, чтобы извлечь тела погибших из искорёженного автомобиля.
«К сожалению, погибли трое мужчин в легковом авто. Ещё двоих пассажиров легковушки с травмами госпитализировали в больницу», — говорится в сообщении.
А ранее Life.ru сообщал о смертельном ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились дети. Авария случилась на трассе М-12 вечером 23 мая. В аварии погибли мать и ребёнок.