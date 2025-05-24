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Регион
24 мая, 06:44

В Оренбургской области легковушка влетела в грузовик, есть погибшие

МЧС по Оренбургской области: В результате ДТП с грузовиком погибли три человека

В Оренбургской области легковушка влетела в грузовик. Обложка © Telegram / МЧС Оренбургской области

В Оренбургской области легковушка влетела в грузовик. Обложка © Telegram / МЧС Оренбургской области

В Первомайском районе Оренбургской области накануне ночью произошло смертельное ДТП с участием грузовика. Пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщает о троих погибших.

В Оренбургской области легковушка влетела в грузовик. Фото © Telegram / МЧС Оренбургской области

В Оренбургской области легковушка влетела в грузовик. Фото © Telegram / МЧС Оренбургской области

Трагическая авария произошла ночью на трассе А-300, протянувшейся по маршруту «Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном». Легковой автомобиль на полном ходу врезался в припаркованный на обочине грузовик. Спасателям МЧС пришлось применить гидравлическое оборудование, чтобы извлечь тела погибших из искорёженного автомобиля.

«К сожалению, погибли трое мужчин в легковом авто. Ещё двоих пассажиров легковушки с травмами госпитализировали в больницу», — говорится в сообщении.

Пять человек погибли в результате ДТП в Волгоградской области
Пять человек погибли в результате ДТП в Волгоградской области

А ранее Life.ru сообщал о смертельном ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились дети. Авария случилась на трассе М-12 вечером 23 мая. В аварии погибли мать и ребёнок.

Мария Любицкая
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