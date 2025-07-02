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2 июля, 13:52

В центре Москвы взорвался автомобиль

В центре Москвы взорвался автомобиль. Об этом сообщает Mash, опубликовавший видео с места происшествия.

Место происшествия. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, ЧП случилось в Старопименовском переулке. Очевидцы сообщают, что слышали несколько взрывов, а сгорели по меньшей мере две машины. В опубликованном ролике видно, что на месте работают правоохранители. Пламя, охватившее один из автомобилей пытались погасить огнетушителем, но транспортное средство всё равно сильно выгорело.

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А в конце июня взрыв прогремел около отеля «Перово Плаза». Причиной стала авария на дизельном котле отопления. О пострадавших не сообщалось, Life.ru публиковал видео с места происшествия.

Обложка © Telegram / Mash

Юрий Лысенко
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