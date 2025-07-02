В центре Москвы взорвался автомобиль

По данным телеграм-канала, ЧП случилось в Старопименовском переулке. Очевидцы сообщают, что слышали несколько взрывов, а сгорели по меньшей мере две машины. В опубликованном ролике видно, что на месте работают правоохранители. Пламя, охватившее один из автомобилей пытались погасить огнетушителем, но транспортное средство всё равно сильно выгорело.