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3 июля, 10:32

В Одессе раздаются взрывы, над городом подниялся столб чёрного дыма

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

В Одессе прогремели взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ.

«Страна.ua» пишет о чёрном дыме над городом. УНИАН со ссылкой на мониторинговые паблики заявляет, что по Одессе ударила баллистическая ракета.

Взрыв в Житомире попал на камеру и разбил лобовое стекло оператора
Взрыв в Житомире попал на камеру и разбил лобовое стекло оператора

Накануне Life.ru сообщал о мощнейшем взрыве и масштабном пожаре на топливном объекте в Житомире. Были сведения, что пламя охватило АЭС и хранилище топлива. Сегодня глава местной ОВА Виталий Бунечко заявил о полном уничтожении производственного предприятия. При этом погибли двое человек, пострадали 24. Разрушения от взрыва были колоссальные: 25 находящихся рядом домов уничтожены полностью, множество других построек получили повреждения, 50 подстанций отключились, оставив без света 735 жилых домов. Любопытно, что украинские власти не раскрывают причин случившегося и не спешат винить в нём Россию.

Юрий Лысенко
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