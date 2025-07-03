Накануне Life.ru сообщал о мощнейшем взрыве и масштабном пожаре на топливном объекте в Житомире. Были сведения, что пламя охватило АЭС и хранилище топлива. Сегодня глава местной ОВА Виталий Бунечко заявил о полном уничтожении производственного предприятия. При этом погибли двое человек, пострадали 24. Разрушения от взрыва были колоссальные: 25 находящихся рядом домов уничтожены полностью, множество других построек получили повреждения, 50 подстанций отключились, оставив без света 735 жилых домов. Любопытно, что украинские власти не раскрывают причин случившегося и не спешат винить в нём Россию.