УЖД заявила о повреждении железнодорожной инфраструктуры в Киеве после взрывов

Железнодорожная инфраструктура в Киеве получила повреждения после серии взрывов, сообщила компания «Украинские железные дороги» (Укрзализныця).

В связи с повреждениями пассажирские поезда западного направления следуют по изменённому маршруту через Вишневое и Дарницу, что приводит к задержкам до двух часов.

Ночью в столице Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Утром 4 июля весь Киев окутан дымом после воздушной атаки, по данным местных СМИ, в городе ощущается сильный запах гари. Спутниковые данные NASA свидетельствуют о том, что в некоторых районах города всё ещё бушуют пожары.