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2 июля, 21:22

Два мощных взрыва уничтожили производственное предприятие в Житомире

Последствия взрывов в Житомире. Обложка © Telegram / zhytomyr

Последствия взрывов в Житомире. Обложка © Telegram / zhytomyr

Два мощных взрыва в районе села Березина под Житомиром на северо-западе Украины привели к полному уничтожению производственного предприятия. Об этом сообщила областная военная администрация (ОВА).

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко добавил, что в результате инцидента погибли два человека. Число раненых возросло до 24 человек. Он также сообщил о значительном ущербе: были полостью уничтожены 25 домов, множество других зданий повреждены. Кроме того, отключены 50 трансформаторных подстанций, в результате чего без электроэнергии остались 735 жилых домов.

Взрывы произошли на международной трассе Киев – Чоп днём в среду, 2 июля. Сейчас на месте инцидента работают спасатели, борясь с очагами возгорания. О причинах взрывов на данный момент власти не говорят.

Взрыв в Житомире попал на камеру и разбил лобовое стекло оператора
Взрыв в Житомире попал на камеру и разбил лобовое стекло оператора

Изначально сообщалось о взрыве и пожаре на топливном объекте. Возгорание охватило как АЭС, так и топливное хранилище.

Юния Ларсон
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