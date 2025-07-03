Два мощных взрыва уничтожили производственное предприятие в Житомире

Два мощных взрыва в районе села Березина под Житомиром на северо-западе Украины привели к полному уничтожению производственного предприятия. Об этом сообщила областная военная администрация (ОВА).

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко добавил, что в результате инцидента погибли два человека. Число раненых возросло до 24 человек. Он также сообщил о значительном ущербе: были полостью уничтожены 25 домов, множество других зданий повреждены. Кроме того, отключены 50 трансформаторных подстанций, в результате чего без электроэнергии остались 735 жилых домов.

Взрывы произошли на международной трассе Киев – Чоп днём в среду, 2 июля. Сейчас на месте инцидента работают спасатели, борясь с очагами возгорания. О причинах взрывов на данный момент власти не говорят.