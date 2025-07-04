Свой или чужой: Оператор БПЛА раскрыл, как камеры «Орлана» распознают ВСУ с высоты в 5 км
Оператор беспилотника рассказал о модернизации БПЛА «Орлан-10»
Дрон. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Оператор беспилотника «Орлан-10» из группировки «Восток» рассказал телеканалу «Звезда», что модернизация боевой техники значительно повысила эффективность разведки. По его словам, новые камеры с HD-разрешением позволяют с высоты в пять километров точно распознавать цели и отличать своих от чужих.
«Сейчас нам начали ставить новые камеры на борта с HD-разрешением. И вот буквально на высоте 5 000 метров можно спокойно определить, свой это или чужой», — подчеркнул боец ВС РФ.
Журналистам также показали, как дрон-разведчик используется на позиции. Бойцы в считаные минуты собирают «Орлан» и запускают его с катапульты. Параллельно они следят за небом, чтобы постоянно быть готовыми отразить атаки беспилотников противника.
Во время последнего вылета БПЛА обнаружил скопление украинской техники и личного состава в районе села Воскресенка в ДНР. Координаты были переданы артиллерии, которая с помощью РСЗО «Смерч» нанесла точный удар по целям. Летом работу дронов усложняет густая зелень, которая маскирует позиции ВСУ, однако врага удаётся выявить по вспышке выстрелов, после чего работает артиллерия.
Ранее армейская смекалка помогла бойцам «Ахмата» создать дроны с системой самоуничтожения, оставив ВСУ без трофеев. Солдаты модернизировали БПЛА, оснастив их детонатором и подожжённым фитилём, который активирует боеприпас при попытке перехватить беспилотник.