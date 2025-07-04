Свой или чужой: Оператор БПЛА раскрыл, как камеры «Орлана» распознают ВСУ с высоты в 5 км

Оператор беспилотника «Орлан-10» из группировки «Восток» рассказал телеканалу «Звезда», что модернизация боевой техники значительно повысила эффективность разведки. По его словам, новые камеры с HD-разрешением позволяют с высоты в пять километров точно распознавать цели и отличать своих от чужих.

«Сейчас нам начали ставить новые камеры на борта с HD-разрешением. И вот буквально на высоте 5 000 метров можно спокойно определить, свой это или чужой», — подчеркнул боец ВС РФ.

Журналистам также показали, как дрон-разведчик используется на позиции. Бойцы в считаные минуты собирают «Орлан» и запускают его с катапульты. Параллельно они следят за небом, чтобы постоянно быть готовыми отразить атаки беспилотников противника.

Во время последнего вылета БПЛА обнаружил скопление украинской техники и личного состава в районе села Воскресенка в ДНР. Координаты были переданы артиллерии, которая с помощью РСЗО «Смерч» нанесла точный удар по целям. Летом работу дронов усложняет густая зелень, которая маскирует позиции ВСУ, однако врага удаётся выявить по вспышке выстрелов, после чего работает артиллерия.